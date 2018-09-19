В Ижевске осудили полицейских за инсценировку преступления

Ижевск, , 14:03 — REGNUM В Ижевске суд приговорил к реальному сроку двоих бывших полицейский, которые ради завышения показателей своей служебной деятельность инсценировали преступление, сообщает 19 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 30-летний заместитель начальника одного из городских отделов Ижевска привлек в качестве подставного пострадавшего знакомого мужчину и в качестве пособника — подчиненного оперуполномоченного.

В конце июля 2015 года они задержали на одной из улиц случайного гражданина как лицо, которое якобы совершило вооруженное разбойное нападение. Подсудимый подкинул ему огнестрельное оружие, а также вещи подставного потерпевшего, якобы похищенные при разбое.

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Таким образом, полицейские раскрыли «по горячим следам» тяжкое преступление — разбой с применением огнестрельного оружия — и повысили раскрываемость преступлений в обслуживаемом ими районе города.

Впоследствии приговором суда невиновному мужчине было назначено шесть лет колонии строго режима, однако следствию удалось разоблачить преступление полицейских.

В итоге бывшему заместителю начальника назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца, его подчиненному — 3 года. Псевдопотерпевший освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

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