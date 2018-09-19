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В Москве ликвидировали одно из крупнейших преступных сообществ

Происшествия

Члены преступного сообщества под видом легальной букмекерской конторы незаконно проводили азартные игры вне игорных зон

Москва, 19 сентября 2018, 13:23 — REGNUM  Правоохранительные органы ликвидировали в Москве одно из крупнейших организованных преступных сообщества (ОПС), которое незаконно занималось игорным бизнесом, сообщает 19 сентября пресс-служба следственного управления СКР по столице.

По данным следствия, с мая 2016 года члены преступного сообщества под видом легальной букмекерской конторы незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

В ходе спецоперации силовики пресекли деятельность 15 игровых клубов и казино, провели более 80 обысков и задержали свыше 100 человек, 47 из них следователи планируют предъявить обвинения.

Также отмечается, что главари ОПС проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

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Организованная преступность
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