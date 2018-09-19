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Шесть человек пострадали из-за пожара под Челябинском

Происшествия

Жертв удалось избежать

Шесть человек пострадали из-за пожара под Челябинском
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Карталы, Челябинская область, 19 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  В южноуральском городе Карталы шесть человек пострадали после крупного пожара. Об этом журналистам сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Пожар произошёл ночью. Очаг возгорания был в гараже, затем пламя перекинулось на жилой дом. И после этого начал полыхать ещё один дом, расположенный рядом. В итоге гараж и первый дом сгорели, второй удалось отстоять.

После начала пожара эвакуировались несколько человек. Шестеро пострадали. Правда, госпитализация им не потребовалась.

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Пожары в жилых домах
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