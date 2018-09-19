СМИ опубликовали список погибших в катастрофе Ил-20 в Сирии

Москва, , 12:35 — REGNUM Опубликован список из 14 военнослужащих, находившихся на борту сбитого над Средиземным морем самолета Ил-20 российских ВКС. Документ опубликовал 19 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что в результате трагедии погибли

Сергей Гаврютин.

Константин Назаров.

Александр Вечернин.

Тимофей Баранов.

Павел Ткаченко.

Александр Бурлака.

Григорий Зиновьев.

Денис Гордов.

Роман Долматов.

Виктор Квасенков.

Алексей Седунов.

Владимир Яковлев.

Алексей Арзуманов.

Андрей Сергеенков.

Напомним, катастрофа Ил-20 ВКС РФ произошла около 23:00 по московскому времени в 35 километрах от побережья Сирии. По сведениям Минобороны РФ, на борту воздушного судна, сбитого ракетой сирийского комплекса ПВО С-200, находились 15 человек, однако в перечне, представленном телеканалом, всего 14 фамилий.

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Также в российском военном ведомстве отметили, что российский разведчик подставили под удар средств ПВО Сирии четыре израильских истребителя F-16, которые в тот момент, когда Ил-20 заходил на посадку, атаковали сирийские объекты в Латакии.

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