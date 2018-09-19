Турист из США умер в горах Северной Осетии

Владикавказ, , 12:10 — REGNUM В Северной Осетии началась операция по эвакуации тела американского туриста, скончавшегося в ущелье Зариу в Пригородном районе республики. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что несчастный случай с иностранным гражданином произошел в горной местности на высоте более трех тыс. метров над уровнем моря.

«К месту происшествия выехала группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырех человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 55-летний турист почувствовал себя плохо рано утром 19 сентября. Через полчаса пришло сообщение, что мужчина умер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на севере Черногории произошло ЧП: на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда разбился 34-летний альпинист из России Антон Верховский.

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