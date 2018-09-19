ВСУ применили целый арсенал вооружения для обстрела ДНР

Донецк, , 12:05 — REGNUM ВСУ 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 19 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись по всем трем направлениям из БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, зенитных установок и минометов. Под обстрел попали 15 населенных пунктов. В Ясиноватой были повреждены газопровод и одно здание, также легко был ранен мирный житель.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР), используя весь имеющийся арсенал вооружения. При этом страдают люди и разрушается инфраструктура.