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ВСУ применили целый арсенал вооружения для обстрела ДНР

Происшествия

Были и минометы, и зенитные установки, и пулеметы

ВСУ применили целый арсенал вооружения для обстрела ДНР
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 19 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  ВСУ 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 19 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись по всем трем направлениям из БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, зенитных установок и минометов. Под обстрел попали 15 населенных пунктов. В Ясиноватой были повреждены газопровод и одно здание, также легко был ранен мирный житель.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР), используя весь имеющийся арсенал вооружения. При этом страдают люди и разрушается инфраструктура.

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Артобстрелы республик Донбасса
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