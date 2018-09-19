Дело об аварии с автобусами под Воронежем расследует СКР

Воронеж, , 11:47 — REGNUM Уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц» — возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту аварии с участием двух автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 19 сентября. Ранее о возбуждении уголовного дела сообщило ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло около 20:20 18 сентября на платном участке трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Пассажирский автобус, следовавший в Карачаево-Черкессию, врезался в припаркованный на обочине автобус из Ставропольского края. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате погибли пять человек — четверо скончались на месте, еще один позже умер в больнице. Двое пострадавших остаются, по данным медиков, в тяжелом состоянии.

В СКР сообщили, что следователи уже осмотрели место ЧП, изъяли документацию к автобусу, подготовлены запросы в компетентные органы КЧР и Ставропольского края, касающиеся оказания услуг по перевозке пассажиров, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

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