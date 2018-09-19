На Алтае глава муниципалитета продал грейдер и прикарманил деньги

Барнаул, , 11:49 — REGNUM Хроническое недофинансирование бюджетов муниципалитетов, исторически сложившееся в Алтайском крае, не помешало одному из теперь уже бывших глав муниципалитетов в Завьяловском районе прикарманить более 120 тысяч казённых средств, вырученных от продажи грейдера, подлежащего списанию. Такой вывод можно сделать из официальной публикации регионального СУ СК РФ, обнародованной сегодня, 19 сентября.

Как пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, технику бывший чиновник продал своему знакомому, но вырученные деньги в кассу не внес, а распорядился ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) уже направлено в суд.