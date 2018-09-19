Аптечки в «Сапсанах» соответствуют приказу Минздрава — ОЖД

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Выскоскоростные поезда «Сапсан» укомплектованы укладкой для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте. Сообщения о том, что пассажирке в Петербурге не смогли оказать помощь в поезде «Сапсан» 17 сентября, не соответствуют действительности. Об этом в ответ на запрос проинформировала ИА REGNUM 19 сентября пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Напомним, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») 18 сентября обратился к Северо-Западному транспортному прокурору с жалобой на отсутствие аптечек первой помощи в поездах «Сапсан». По его данным, одна из пассажирок в минувший понедельник перед посадкой на поезд в Москву получила порезы. Обратившись к начальнику поезда за аптечкой, она якобы получила отказ со ссылкой на некий приказ Минздрава. Как уточнил депутат, женщина просила эластичный бинт, перекись водорода или йод для обработки раны.

Как отметили в пресс-службе ОЖД, 17 сентября 2018 года к поездной бригаде поезда №767 «Сапсан» действительно обратилась пассажирка, получившая травму до посадки в поезд.

«Доврачебная медицинская помощь была качественно оказана поездной бригадой в пути следования поезда с применением средств, имеющихся в медицинской укладке поезда «Сапсан», — подчеркнули железнодорожники.

В ОЖД напомнили, что имеющаяся в поезде укладка для первой помощи укомплектована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 05.05.2012 года №498н.

Укладка включает в себя изделия для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран (жгут, бинты, пакет перевязочный, гемостатическое средство, лейкопластырь, салфетки) и прочие изделия медицинского назначения (перчатки, маска и прочее)

«Составы поездов «Сапсан» укомплектованы также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями вышеупомянутого приказа», — отметили в пресс-службе ОЖД.

Напомним, что в настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов «Сапсан», которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.

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