Потерпевшие по уголовному делу лидера эсеров Татарии «нашлись» в суде

Казань, , 11:22 — REGNUM Следователи Татарии, возбудившие уголовное дело по статье мошенничество в отношении депутата Казанской городской думы, лидера отделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой, ищут потерпевших — бывших клиентов ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж». Данная фирма, побывав несколько месяцев под наблюдением, вышла из банкротства, так как у неё нет средств на расходы по процедуре. В сентябре 2018 года стало известно, что Арбитражный суд РТ прекратил производство по банкротному делу. Между тем, в ходе процедуры наблюдения в адрес ООО активно поступали ходатайства от кредиторов агентства, среди которых оказались и разыскиваемые следователями потерпевшие. ИА REGNUM проанализировало банкротное дело агентства.

Напомним, в сентябре 2018 года в отношении Рушании Бильгильдеевой, возглавляющей отделение партии «Справедливая Россия» с 2015 года, было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Следствие считает, что действующий депутат думы Казани в бытность свою руководителем и единственным владельцем ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж» (с июля 2013 года по май 2016 года) получила от 23 клиентов деньги на приобретение участков в Лаишевском, Верхнеуслонском районах, а также в пригороде Казани. Всего было получено 7 млн рублей. В итоге обязательства не были выполнены перед 21 клиентом, но к моменту возбуждения уголовного дела часть средств в общей сумме 1,2 млн рублей были возвращены.

После возбуждения уголовного дела депутат была задержана, но отпущена после госпитализации.

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До этого к Рушании Бильгильдеевой от компании, у которой она брала взаймы, был подан иск с требованием признать ее банкротом. Он до конца не рассмотрен — обоснованность претензий на сумму более 3,18 млн рублей должны оценить 8 октября 2018 года. При этом за 2017 год народная избранница задекларировала доход чуть более 444 тыс. рублей, но известно, что лидер эсеров планирует для расчетов с кредитором продать свой автомобиль Lexus.

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А пока банкротное дело самой Бильгильдеевой отложено, банкротство ее бывшего агентства полностью прекращено. С 2016 года у ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж» другой директор и собственник — Ольга Маслова. Помимо этого, она является владельцам еще двух казанских компаний — ООО «РА-Индиго» и ООО «СБ-Акцент».

В Арбитражный суд РТ с иском о банкротстве 28 ноября 2017 года обратилось само юрлицо. 1 февраля 2018 года в отношении компании были введено наблюдение до мая. Временным управляющим утверждена Алина Хасанова.

За февраль несколько физлиц подали ходатайства о включении их требований в реестр кредиторов компании. К примеру, Вера П. была включена в реестр кредиторов, ее претензии были основаны на решении Вахитовского районного суда Казани от 8 декабря 2017 года, которым было взыскано «с должника в пользу заявителя 280 000 руб. долга, 280 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 282 500 руб. штрафа, по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб».

А Наталья А. из Лениногорска в рамках банкротного дела заявила, что между нею и должником 31 октября 2014 года был заключен договор «на оказание услуг по проведению к земельному участку инженерных коммуникаций».

"Заявитель оплатил должнику 184 500 руб. по приходным кассовым ордерам №300 от 12.11.2014 г. , №223 от 31.10.2014 г. , №275 от 02.02.2015 года. Должник обязательств по оказанию услуг не исполнил, и заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов должника с требованием в размере 184 500 рублей», — отмечается в определении суда, которым требование удовлетворили.

Схожая ситуация и у Натальи К., которая 6 декабря 2014 года заключила договор оказания услуг, «в соответствии с которым должник обязался выполнить для заявителя работы по проведению к земельному участку инженерных коммуникаций», и ею за это был перечислен аванс в размере 200 тыс. рублей, но «должник обязательств по оказанию услуг не исполнил». Временный управляющий требовал применить срок исковой давности и отказать в ходатайстве, но суд решил иначе.

Ирек Г. также был в числе тех клиентов, что заключил договор с агентством. Свои деньги он был вынужден позднее возвращать через иск. Решением Вахитовского районного суда в ноябре 2016 года были удовлетворены его притязания на 270 тыс. рублей долга и по 270 тыс. рублей неустойки и штрафа.

В мае-июне 2018 года ходатайства от бывших клиентов агентства продолжали поступать в суд, но в середине июня производство было прекращено «поскольку у должника отсутствует имущество для осуществления расходов по делу о банкротстве».

"От временного управляющего поступило ходатайство о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, поскольку у должника отсутствует имущество для осуществления расходов по делу о банкротстве. В соответствии с отчетом временного управляющего в реестр требований кредиторов должника включены кредиторы на общую сумму 2 793 728,75 руб. Согласно анализу финансового состояния у должника отсутствует имущество для осуществления расходов по делу о банкротстве. Временным управляющим представлены документы, подтверждающие отсутствие имущества должника», — отмечалось в определении суда.

В конце августа 2018 года суд отклонил претензии последнего желающего стать кредитором ООО — налоговой службы. Определение суда было опубликовано в базе в сентябре.