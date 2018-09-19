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На Чукотке возбудили дело после массового отравления учащихся лицея

Происшествия

Лицеисты были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит»

На Чукотке возбудили дело после массового отравления учащихся лицея
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
В столовой

Анадырь, 19 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 24-х учащихся «Чукотского окружного многопрофильного лицея», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, учащиеся были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит». В настоящее время следователи допрашивают руководителей лицея, а также работников пищеблока. Образцы горячего питания направлены на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Твери возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 30 пациентов и двух медработников в Тверской областной клинической больнице.

Читайте подробнее: В тверской больнице более 30 человек получили пищевое отравление

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Массовые пищевые отравления
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