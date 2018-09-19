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В Тюменской области смерть женщины оценили в 2,5 млн рублей

Происшествия

Она погибла при взрыве бытового газа

Ялуторовск, Тюменская область, 19 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Родственники женщины, погибшей при взрыве бытового газа в жилом доме города Ялуторовска Тюменской области, отсудили у коммунальщиков более 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и материального ущерба. Виновник взрыва приговорён судом к полутора годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла осенью 2016 года. Погибшая 34-летняя жительница Ялуторовска обратилась в муниципальное предприятие «Городские водопроводно-канализационные сети» с заявлением о прокладке канализационной сети к своему дому, где она проживала с мужем и семилетним сыном.

Мастер, который руководил работами по прокладке канализации, проигнорировал правила проведения работ в охранной зоне газопровода и буровая установка газопровод-таки повредила, уточнили в прокуратуре. Газ через пустоты в грунте попал в дом и взорвался. В помещении была женщина с ребёнком. Супруг находился во дворе и успел спасти только мальчика. Женщина получила 95% ожогов. Медицина оказалась бессильна. Женщина скончалась в одной из тюменских больниц.

Пожаром был повреждён и дом, и имущество, находившееся в нём. Мастер был приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ялуторовский районный суд взыскал с муниципального предприятия в пользу мужа и сына погибшей 2,5 млн рублей за причинённый моральный и материальный вред.

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Взрывы бытового газа
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