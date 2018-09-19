Полиция возбудила дело после ДТП с автобусами под Воронежем

Воронеж, , 10:51 — REGNUM Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщает 19 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД.

По данным ведомства, вечером 18 сентября в Новоусманском районе на 525 км автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение двух автобусов — «Вольво» и «Неоплан», следовавших в южном направлении.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 275 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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