В Житомире сгорел склад картонного комбината

Житомир, Украина, , 10:06 — REGNUM Спасатели ликвидировали 19 сентября пожар на картонном комбинате в Житомире, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар начался 18 сентября на складе готовой продукции картонного комбината. Огонь охватил 3 тыс. кв. м, в итоге сгорела готовая продукция на площади порядка 800 кв. м и 3 тыс. кв. м кровли. ГСЧС привлекла к тушению пожара 9 единиц техники и 37 спасателей.

Напомним, ранее в Кривом Роге загорелся жилой одноэтажный дом. Огонь спасатели потушили только через 40 минут после возгорания, в результате трое человек погибли, в том числе 9-летний ребенок.