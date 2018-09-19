Среда, 19 Сентября 2018 года
10:14:28 МСК

В Житомире сгорел склад картонного комбината

Происшествия

Никто не пострадал

Житомир, Украина, 19 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  Спасатели ликвидировали 19 сентября пожар на картонном комбинате в Житомире, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар начался 18 сентября на складе готовой продукции картонного комбината. Огонь охватил 3 тыс. кв. м, в итоге сгорела готовая продукция на площади порядка 800 кв. м и 3 тыс. кв. м кровли. ГСЧС привлекла к тушению пожара 9 единиц техники и 37 спасателей.

Напомним, ранее в Кривом Роге загорелся жилой одноэтажный дом. Огонь спасатели потушили только через 40 минут после возгорания, в результате трое человек погибли, в том числе 9-летний ребенок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить