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В Москве найдена мертвой 101-летняя ветеран войны

Происшествия

По предварительным данным, у женщины отказало сердце

Москва, 19 сентября 2018, 10:08 — REGNUM  Ветеран Великой Отечественной войны найдена мертвой в квартире в Южном Бутово. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Тело 101-летней женщины обнаружил вечером 17 сентября в квартире на улице Адмирала Лазарева. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

«По предварительным данным, у женщины отказало сердце», — цитирует собеседника агентство городских новостей «Москва».

Тело женщины доставлено в морг. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года полицейские нашли в двух квартирах в Москве тела пожилых женщин, не выходивших на связь с родственниками. На 9-й Парковой улице в квартире скончалась 76-летняя пенсионерка. Другая женщина была обнаружена мертвой в квартире на Балаклавском проспекте.

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