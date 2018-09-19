Шаурма из уличного киоска отправила в больницу 23 жителя Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, , 09:40 — REGNUM В Южно-Сахалинске произошло массовое отравление шаурмой. По информации регионального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, всего за пять дней — с 15 по 19 сентября — в инфекционное отделение городской больницы попали 23 человека с признаками кишечной инфекции.

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Уточняется, что все пострадавшие употребляли в пищу продукции киоска «У Акопа». Предположительно, причиной отравления мог стать некачественный ингредиент, добавленный в фаст-фуд, а также несоблюдение санитарно-гигиенического режима.

Образцы шаурмы, реализуемой в торговой точке, уже взяты на анализ. В настоящее время в киоске проводится эпидемиологическое расследование. Не исключено, что деятельность предприятия будет временно приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, шаурма стала причиной массового отравления в городе Кызыле в Туве. В середине июля здесь в инфекционную больницу попали 20 человек. Недомогание они почувствовали после употребления в пищу шаурмы, которую приобрели в одном из торговых киосков общественного питания города. Возбуждено уголовное дело.

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