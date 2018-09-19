В Оренбуржье крупный степной пожар ликвидирован

Медногорск, Оренбургская область, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области крупный степной пожар, который произошёл утром 17 сентября в пригороде Медногорска, удалось ликвидировать только сегодня, 19 сентября, в 08:30 местного времени (06:30 мск). В настоящее время визуально на всех участках открытый огонь и тление отсутствуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧСМ по региону.

По данным ведомства, пожар нанес значительный ущерб селу Сарбаево Кувандыкского городского округа. Огонь повредил 13 строений (нежилые дома, надворные постройки, сараи, баня) и стог сена. Стоит отметить, что ранее пресс-служба областного правительства информировала о четырех заброшенных домах, гараже и стоге сена.

Напомним, возгорание участка сухой травы возле села Рысаево, в пригороде Медногорска вылилось в крупный пожар. В течение 17 сентября огонь стремительно распространился в сторону Кувандыка. Возникла угроза для населения четырех сел, расположенных в пригороде Медногорска, и Кувандыкского городского округа. Пришлось срочно эвакуировать людей, для которых подготовили семь пунктов временного размещения. На место происшествия выезжал губернатор Юрий Берг. В муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Утром 18 сентября площадь пожара была локализована. Однако еще сутки ушли на то, чтобы ликвидировать участки тления. Сегодня, 19 сентября, на помощь пожарным пришла погода. Засуху сменили дожди. По данным синоптиков, дождливая погода сохранится в ближайшие дни.

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