Двое пострадавших в ДТП под Воронежем остаются в тяжелом состоянии

Воронеж, , 09:28 — REGNUM Двое пострадавших в аварии с участием двух автобусов, произошедшей вечером 18 сентября на 525 км трассы М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области, остаются в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM утром 19 сентября в областном департаменте здравоохранения региона.

Всего в воронежские больницы после аварии, по уточненным данным, были доставлены 13 человек. На 08:00 19 сентября двое находятся в тяжелом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести, еще трое человек получили помощь амбулаторно — у них легкие травмы. Один из пострадавших скончался в больнице, таким образом, число погибших в аварии достигло пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла накануне вечером. Как предварительно установлено, водитель автобуса, следовавшего в Карачаево-Черкессию, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автобус, ехавший в Ставропольский край. ГУ МВД возбудило уголовное дело, проверки проводят СКР и прокуратура.

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