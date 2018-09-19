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В Японии злоумышленник убил офицера полиции в участке

Происшествия

Нападавший был застрелен правоохранителями

Сендай, Япония, 19 сентября 2018, 09:23 — REGNUM  В ночь с 18 на 19 сентября в полицейском участке японского города Сендай произошло нападение на стража порядка, передает телеканал NHK.

По последним сведениям, неизвестный мужчина напал на сотрудника полиции с холодным оружием, в результате инцидента полицейский был убит. По данным телеканала, злоумышленник зашел в участок и заявил, что у него пропали личные вещи, после чего достал нож и несколько раз ударил офицера полиции.

Сообщается, что нападавший был застрелен коллегами пострадавшего. Раненый полицейский позднее скончался в больнице. О мотивах преступления пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Брюсселе неизвестный нанес колото-резаное ранение полицейскому. В ответ на нападение сотрудники полиции открыли огонь, в результате чего нападавший получил ранения туловища и одной из ног.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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