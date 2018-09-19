В Дагестане задержаны подозреваемые в изготовлении фальшивых денег

Москва, , 09:11 — REGNUM В двух городах Дагестана — Махачкале и Копейске — правоохранители задержали двоих подозреваемых в изготовлении поддельных банкнот на сумму около 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в ходе задержания также были обнаружены заготовки купюр на сумму 100 млн рублей, клише для печати денег, лазерный гравировщик и специальные краски.

Отмечается, что операцию по задержанию фальшивомонетчиков проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД и УФСБ по Дагестану.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября и. о. старшего помощника прокурора Калужской области Ольга Голыбина заявила, что в первом полугодии 2018 года на территории Калужской области зарегистрировано 103 преступления, связанных с изготовлением, хранением перевозкой и сбытом поддельных денег.

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