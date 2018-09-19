В Киеве задержан сын экс-представителя главы Чечни на Украине

Киев, , 09:08 — REGNUM В Киеве задержан Адам Ц. — сын бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова на Украине. При задержании в машине у Цицулаева был обнаружен пакет с «порошкообразным веществом белого цвета». Такое же вещество было найдено и в кармане задержанного, пишет «Коммерсантъ».

Содержимое пакета направлено на экспертизу. Правоохранители считают, что и водитель, и его спутники — двое мужчин 22 и 24 лет — планировали заниматься на Украине вымогательством.

Напомним, отец Адама Ц. — бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев был задержан в Брянской области в ноябре 2017 года по делу о мошенничестве. Его этапировали в Москву и поместили под арест в «Матросскую тишину». Еще раньше, в 2014 году, Цицулаева обвиняли в похищении человека, нападении на сотрудника полиции, вымогательстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в отношении него возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство. По данным следствия, он заказал убийство одного азербайджанского бизнесмена, заплатив исполнителю аванс в размере $100 тыс. При задержании несостоявшийся киллер дал показания против заказчика убийства.

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