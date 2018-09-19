В Сиднее отравились химикатами более 30 человек

Сидней, Австралия, 19 сентября 2018, 09:09 — REGNUM Массовое отравление химикатами произошло в одном из отелей австралийского Сиднея. Госпитализированы восемь человек, передает 19 сентября агентство «Синьхуа».
В гостинице Pullman Sydney Hyde Park Hotel пострадали как минимум 32 человека. У пострадавших возникло раздражение глаз и проблемы с дыханием, отмечают медики.
Большинству людей на месте оказали помощь. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
ЧП произошло из-за строительных работ в бассейне отеля. Предположительно, в вентиляцию попали пары смеси хлора и соляной кислоты.
В настоящее время отель оцеплен полицией, здание осматривают специалисты. Власти сообщают, что угроза здоровью людей отсутствует.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября три человека пострадали от воздействия химического вещества в Лондоне. Инцидент произошел в магазине, работники которого заподозрили посетителя в воровстве. Злоумышленник распылил им в лицо неизвестное вещество и скрылся.
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