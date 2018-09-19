Крупное ДТП в Воронежской области: полиция возбудила уголовное дело

Воронеж, , 09:03 — REGNUM Уголовное дело по статье Уголовного Кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудила полиция по факту аварии с участием двух автобусов на федеральной трассе М-4 в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщила 19 сентября пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 18 сентября на платном участке автодороги «Объезд с. Новая Усмань Новоусманского района». Столкнулись автобусы Volvo, следовавший в Пятигорск, и Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкессию.

По предварительным данным, водитель Neoplan не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине вторым автобусом.

В результате, по данным МВД, погибли пять человек, жители Карачаево-Черкессии. 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в воронежские больницы. Накануне в областном департаменте здравоохранении сообщали, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

Проверки проводят прокуратура и СКР.

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