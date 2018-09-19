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В иракском Киркуке убит и ограблен курд

Происшествия

После вытеснения из региона пешмерга курды подвергаются насилию

Киркук, Ирак, 19 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  В иракской провинции Киркук неизвестные ограбили и убили местного курдского жителя, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

Погибший Юнис Саттар, продав автомобиль, имел на руках значительную сумму денег, о чем, вероятно, знали грабители. Преступление было совершено в районе Хуррия в самом центре Киркука.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом спора между иракскими курдами и Багдадом. В октябре 2017 года шиитские ополченцы вытеснили из региона пешмерга и взяли его под свой контроль. С тех пор здесь все чаще происходят преступления против местного курдского населения.

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