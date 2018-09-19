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На Урале пойман находящийся в розыске гражданин Киргизии

Происшествия

Его ждёт экстрадиция

Челябинск, 19 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  В Челябинской области задержан 31-летний гражданин Киргизии, разыскиваемый на своей родине за хранение наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Преступление было совершено в 2012 году. Гражданин собрал дикорастуее растение и изготовил из него нарковещество. С ним его и поймали сотрудники милиции в киргизском городе Балыкчы.

От правоохранителей Киргизии гражданин сумел скрыться. Но в Челябинской области был пойман. Теперь его ждёт экстрадиция. А на родине его ожидает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Отметим, на Южном Урале нередко за незаконный оборот наркотиков задерживают и местных граждан. Об одном из последних случаев полиция сообщила буквально 18 сентября — у нескольких граждан было выявлено около килограмма нарковещества. Теперь каждому из них грозит до 10 лет.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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