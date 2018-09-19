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В ДТП под Воронежем попали автобусы из Карачаево-Черкесии и Пятигорска

Происшествия

Жертвами аварии стали пятеро жителей Карачаево-Черкесии

Воронеж, 19 сентября 2018, 08:36 — REGNUM  В крупном ДТП Воронежской области пострадали жители Карачаево-Черкесии. При столкновении двух автобусов погибли пять человек. В результате аварии получили травмы 14 человек. Пострадавшие доставлены в воронежские больницы — ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1.

Один из автобусов Neoplan 18 сентября направлялся из Москвы в Карачаево-Черкесию. На полном ходу около 20:35 он врезался в стоящий на обочине на 525-м километре трассы М4 «Дон» в Новоусманском районе другой автобус — Volvo, следовавший в Пятигорск. Водитель и три пассажира Neoplan погибли на месте. Еще одна женщина была доставлена в больницу и умерла на операционном столе, передает «Первый канал».

Среди пострадавших все взрослые, детей в этом автобусе не было. Как уточнили в ГИБДД, оба автобуса не были рейсовыми. Они принадлежали частным лицам. Автобус Volvo был загружен товаром. По некоторым данным, у него была неисправность, поэтому он остановился на обочине.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц». Прокуратура и управление Следственного комитета РФ по Воронежской области инициировали проверки безопасности пассажирских перевозок.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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