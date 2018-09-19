Среда, 19 Сентября 2018 года
08:41:24 МСК

В Воронежской области произошло ДТП с участием двух автобусов

Происшествия

ДТП произошло во вторник, 18 сентября, на 525 км федеральной трассы М-4 «Дон»

В Воронежской области произошло ДТП с участием двух автобусов
CWitte
ДТП

Воронеж, 19 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  В Новоусманском муниципальном районе Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса «Неоплан» и «Вольво». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ДТП произошло во вторник, 18 сентября, на 525 км федеральной трассы М-4 «Дон». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще более 10 получили различные травмы.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершены. В настоящее время выясняются причины аварии. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 79 человек, 26 единицы техники.

Читайте также: При столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии погибла семья

А также: В Москве в ДТП попал певец Дима Билан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить