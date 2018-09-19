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Жительница Алтайского края погибла от взрыва в печи

Происшествия

Взрыв котла водяного печного отопления произошел в селе Ларичиха Тальменского района

посёлок Ларичиха, Алтайский край, 19 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Трагедией закончилась накануне вечером, 18 сентября, растопка котла водяного печного отопления в селе Ларичиха Тальменского района Алтайского края. Как сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, котёл взорвался, погибла хозяйка — 28-летняя женщина.

«Остальные члены семьи не пострадали. По данному факту следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл на Алтае в январе 2018 года. В одном из домов Камня-на-Оби из-за аномально низких температур перемёрз подходящий к расширительному баку трубопровод. В результате система стала замкнутой, а котёл перегрелся и взорвался. Сильные термические ожоги получила мать троих детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв котла отопления в Алтайском крае: пострадала многодетная мать

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