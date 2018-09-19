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В Приморье подростки сбежали из закрытой школы

Происшествия

Правоохранители опрашивают работников интерната и очевидцев

Уссурийск, Приморский край, 19 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Группа подростков самовольно покинула школу закрытого типа в Уссурийске. Беглецов ищет полиция, сообщает 19 сентября пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

С территории интерната ушли несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет. Осталось найти девятерых из них, уточнили в полиции.

Сколько подростков сбежали из учреждения, не сообщается. Правоохранители опрашивают работников школы и очевидцев. Причины ухода воспитанников из закрытой школы устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи самовольного ухода несовершеннолетних из интернатов или родных семей нередки. Так, в Югре с начала 2018 года из дома сбежали 25 подростков, еще один несовершеннолетний ушел из социального учреждения.

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