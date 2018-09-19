ЛНР три раза подверглась обстрелам украинской армии

Луганск, , 07:29 — REGNUM ВСУ три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 18 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли Калиновку, Пришиб и Донецкий из минометов, БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские боевики обстреляли четыре раза республику.

Напомним, в Донбассе действует перемирие с 29 августа, однако украинская армия не соблюдает его. Ежедневные обстрелы приводят к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Также Минские соглашения, подписанные обеими сторонами, запрещают применять минометы и артиллерию, однако ВСУ используют их для устрашения населения донбасских республик.

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