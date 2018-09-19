Среда, 19 Сентября 2018 года
08:45:08 МСК

ЛНР три раза подверглась обстрелам украинской армии

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

ЛНР три раза подверглась обстрелам украинской армии
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Обстрел

Луганск, 19 сентября 2018, 07:29 — REGNUM  ВСУ три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 18 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли Калиновку, Пришиб и Донецкий из минометов, БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские боевики обстреляли четыре раза республику.

Напомним, в Донбассе действует перемирие с 29 августа, однако украинская армия не соблюдает его. Ежедневные обстрелы приводят к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Также Минские соглашения, подписанные обеими сторонами, запрещают применять минометы и артиллерию, однако ВСУ используют их для устрашения населения донбасских республик.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ из минометов и пулеметов обстреляли ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить