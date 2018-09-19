В ресторане в Солсбери отравились британец и его русская жена

Лондон, , 07:23 — REGNUM Имена мужчины и женщины, госпитализированных после посещения ресторана в Солсбери, стали известны британскому изданию The Sun. Это супруги Анна Шапиро и Алекс Кинг.

Анне Шапиро 30 лет, она уроженка Нижнего Новгорода и работает моделью. В Лондоне женщина живет с 2008 года. В 2006 году Шапиро получила израильский паспорт и перестала быть гражданкой России. Её супругу Алексу Кингу 42 года, он британский подданный.

По словам женщины, в ресторане они ели пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. Пообедав, мужчина почувствовал себя плохо и «стал бледнеть». Через 15 минут Шапиро нашла супруга лежащим в туалете, на его губах была пена. Позже ей также стало плохо.

Пара попала в больницу. Кинга ввели в состояние искусственной комы, позже он пришел в сознание. Его жену выписали из больницы, она находится в гостинице под наблюдением правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте в ресторане в Солсбери стало известно 16 сентября. В марте в этом британском городе были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Читайте также: С марта посещаемость Солсбери резко сократилась из-за «Новичка» — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Отравившихся в ресторане Солсбери сочли «русскими»