Оренбуржье вторые сутки ведёт борьбу с пожаром в Медногорске

Медногорск, Оренбургская область, , 07:22 — REGNUM В Оренбургской области до сих пор ликвидируют крупный пожар в пригороде Медногорска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, в настоящее время осуществляется дотушивание и проливка тлеющих очагов пожара.

По данным пожарных, сейчас площадь разбита на шесть боевых участков. Везде визуально открытый огонь и тление отсутствуют. Утром 19 сентября запланирована авиаразведка, по ее результатам примут решение о выводе группировки.

В тушении пожара задействовали 339 человек, 82 единиц техники, три беспилотника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 17 сентября возле села Рысаево в поле произошел пожар, который начал надвигаться на населенный пункт. Впоследствии население пришлось подвергнуть эвакуации. Кроме Рысаево, угроза возникла и в отношении еще трех сел, поскольку огонь распространялся дальше. В селе Сарбаево огонь перекинулся на надворные постройки в некоторых усадьбах. В Кувандыке и Медногорске введен режим ЧС. Помощь в тушении пожара оренбуржцам оказывали другие регионы, в частности, Башкирия и Самарская область.

Информресурсы отмечаю т, что площадь пожара составила 150 га. Однако в пресс-службе ГУ МЧС не смогли подтвердить эту информацию, отметив, что оперативные данные сильно разнятся.

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