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Снег и холода: в Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Происшествия

Из-за плохой погоды в регионе возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций

Улан-Удэ, 19 сентября 2018, 07:13 — REGNUM  Непогода прогнозируется в Бурятии на 19 — 21 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, объявлено штормовое предупреждение.

По данным Бурятского гидрометцентра, в эти дни в регионе ожидаются сильные осадки, преимущественно виде мокрого снега. Также прогнозируется установление временного снежного покрова, понижение температуры на 8−10 градусов, усиление ветра до 24 м/с.

Жителей региона также предупредили о гололедице и снежных накатах на перевалах автодорог местами.

В МЧС подчеркнули, что из-за непогоды возрастает риск возникновения ЧС.

Напомним, до этого штормовое предупреждение в регионе объявлялось на 13−14 сентября. Спасатели, ссылаясь на чиновников, предупреждали жителей региона о непогоде: снеге, ветре, холодах.

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Снегопады, метели, снежные бури
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