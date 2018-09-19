Без аттестации и сертификации: кипрская «дочка» спорит с Ространснадзором

Нижний Новгород, , 06:34 — REGNUM Нижегородскую компанию, оказывающую услуги в сфере водных грузовых перевозок, чьим единственным владельцем является компания с Кипра, — ООО «В. Ф. Танкер» обязали устранить нарушения безопасности «в части проведения аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». ООО в суде попыталось признать предписание подразделения Ространснадзора незаконным, а сами требования неисполнимыми. Арбитражный суд Нижегородской области не согласился с доводами перевозчика и отклонил претензии, уточнив, что «не усматривает объективной причины, которая не позволила бы обществу устранить выявленные в ходе проверки нарушения». Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «В. Ф. Танкер» создано 29.11.2000 года, на сегодня базируется в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 416 419 626,37 рубля, основной вид работы — деятельность внутреннего водного грузового транспорта.

Единственным участником общества является кипрская компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед», а управляющей компанией выступает ООО «Управление транспортными активами» из Москвы (единственный учредитель — кипрская компания Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б. В). Доля собственника заложена с июля 2016 года до полного исполнения заёмщиком обязательств по договору займа. Залогодержатель — Спарндаммердейк Кредит Б.В. (Spaarndammerdijk Krediet B.V.) из Нидерландов. В выписке уточняется, что с 28 июня 2018 года данное ООО находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу.

Известно, что в 2016 году кипрский учредитель ООО выступил займодавцем для другой нижегородской компании — ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот»), в которой на тот момент владел «совместно с аффилированными лицами общества более 20% голосующих акций». Сумма сделки составляла 12,3 млн долларов США, срок займа — до 20 декабря 2021 года.

Возвращаясь к «дочке» кипрской фирмы отметим, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора) еще в конце июня 2017 года выдало предписание устранить нарушения в сфере транспортной безопасности. В их числе — «направить на утверждение в федеральное агентство морского и речного транспорта планы обеспечения транспортной безопасности транспортных средств; провести аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; провести сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности; пройти подготовку сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Закона N 16-ФЗ; согласовать образцы пропусков с уполномоченными подразделениями органов внутренних дел и Федеральным агентством морского и речного транспорта».

В январе-феврале 2018 года ведомство провело проверку исполнения предписания и выявило, что «в установленный предписанием срок требования предписания в части проведения аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, обществом не исполнены». Обществу дали новый срок для устранения нарушений, но вместо исполнения ООО посчитало его незаконным и попробовало обжаловать документ в Арбитражном суде Нижегородской области.

В качестве обоснования своей позиции общество ссылалось на его неисполнимость, так как в документе не были перечислены фамилии тех, кого необходимо аттестовать, и не было списка техсредств для оформления сертификации.

«Суд не принимает доводы общества о неисполнимости оспариваемого предписания, поскольку им установлена обязанность проведения аттестации и сертификации в соответствии с действующим законодательством без необходимости указания конкретных лиц и технических средств, так как общество должно на постоянной основе производить соответствующие мероприятия, целью которых будет отсутствие нарушений в этой сфере. При изложенных обстоятельствах, суд не усматривает объективной причины, которая не позволила бы обществу устранить выявленные в ходе проверки нарушения», — отметил суд и отклонил иск.