Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края

Красноярск, , 06:29 — REGNUM В Красноярском крае 19 сентября действуют восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га. Очаги зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Угрозы насёленным пунктам и объектам экономики нет, заверили в министерстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября в Красноярском крае действовало также восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га в зоне контроля.

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