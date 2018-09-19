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Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края

Происшествия

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникают из-за гроз

Красноярск, 19 сентября 2018, 06:29 — REGNUM  В Красноярском крае 19 сентября действуют восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га. Очаги зарегистрированы в зоне контроля в Эвенкийском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Угрозы насёленным пунктам и объектам экономики нет, заверили в министерстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября в Красноярском крае действовало также восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га в зоне контроля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае действуют восемь лесных пожаров

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Лесные пожары — 2018
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