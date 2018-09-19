Мексиканец оплатил собственные похороны и убил троих человек

Виктория-де-Дуранго, Мексика, , 05:58 — REGNUM Пожилой мексиканец застрелил свою бывшую жену и ее любовника, а после оплатил собственные похороны и покончил с собой, сообщает Universal.

Как сообщает издание, в мексиканском штате Дуранго полиция обнаружила тело 50-летней женщины Сары и ее 58-летнего любовника. Правоохранители заподозрили в убийстве экс-супруга Сары Аполонио, который проживал в США, в штате Аризона.

Вскоре выяснилось, что Аполонио недавно посетил местное похоронное бюро, в котором оплатил собственные похороны. После оплаты он вышел на улицу и покончил с собой.