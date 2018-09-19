Среда, 19 Сентября 2018 года
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Мексиканец оплатил собственные похороны и убил троих человек

Происшествия

В числе которых он сам

Виктория-де-Дуранго, Мексика, 19 сентября 2018, 05:58 — REGNUM  Пожилой мексиканец застрелил свою бывшую жену и ее любовника, а после оплатил собственные похороны и покончил с собой, сообщает Universal.

Как сообщает издание, в мексиканском штате Дуранго полиция обнаружила тело 50-летней женщины Сары и ее 58-летнего любовника. Правоохранители заподозрили в убийстве экс-супруга Сары Аполонио, который проживал в США, в штате Аризона.

Вскоре выяснилось, что Аполонио недавно посетил местное похоронное бюро, в котором оплатил собственные похороны. После оплаты он вышел на улицу и покончил с собой.

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Бытовые убийства
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