Известный баскетболист пожертвовал $2 млн пострадавшим от урагана «Флоренс»

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Звезда американского баскетбола Майкл Джордан пожертвовал 2 млн долларов пострадавшим в результате шторма «Флоренс», который ранее обрушился на Восточное побережье Соединенных штатов, сообщает Associated Press.

Джордан пожертвовал один миллиард американскому Красному Кресту и еще один миллиард — фонду для помощи пострадавшим от урагана в Северной Каролине. Отмечается, что Джордан провел свое детсво в Северной Каролине и не смог остаться равнодушным к бедствиям жителей.

«Это, можно сказать, сильно ударило по моему родному краю, и я почувствовал, что должен действовать, потому что это мой дом», — объяснил свой поступок баскетболист.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября ураган «Флоренс», сформировавшийся в Атлантике, обрушился на Восточное побережье США. В результате стихийных бедствий, возникших из-за урагана, погибли не менее 31 человека. Отмечается, что наибольшее число жертв — в штате Северная Каролина, там погибли не менее 24 человек.

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