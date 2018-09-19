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В Японии произошло нападение на полицейский участок

Происшествия

Погибли полицейский и нападавший

Токио, 19 сентября 2018, 05:19 — REGNUM  Неизвестный совершил нападение на полицейский участок в японском городе Сендай, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что неизвестный мужчина пришел в полицейский участок якобы с целью заявить о пропаже своих вещей. В тот момент в участке находились два сотрудника полиции.

Когда один из полицейских ушел в соседнее помещение, злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им правоохранителя. На шум драки прибежал второй полицейский, который застрелил нападавшего.

В результате происшествия погибли полицейский и нападавший. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в бельгийской столице Брюсселе произошло нападение на полицейского. Неизвестный напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов.

Полиция открыла ответный огонь и тяжело ранила нападавшего. В настоящее время полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

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