При столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии погибла семья

Уфа, , 03:12 — REGNUM На дороге Москва — Уфа произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Iveco, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В результате столкновения погибла семья из четырех человек, находившаяся в легковом автомобиле. Среди погибших — двое детей. В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Воронежской области произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили травмы средней степени тяжести.

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