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Чемпионка Европы по гольфу погибла в США

Происшествия

Уже задержан подозреваемый в ее убийстве

Эймс, США, 19 сентября 2018, 02:45 — REGNUM  Испанская чемпионка Европы по гольфу среди любителей Селия Баркин Аросаменя была обнаружена мертвой в штате Айова (США) на поле для гольфа, сообщает RT.

Утром 17 сентября посетители гольф-клуба Coldwater Gold Course обнаружили бесхозную сумку для клюшек и сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли труп девушки и смогли выяснить личность потерпевшей.

В ходе расследования был арестован единственный подозреваемый — 22-летний Коллин Дэниел Ричардс. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой недалеко от лыжной трассы, где она проводила тренировки. После экспертизы выяснилось, что спортсменка погибла от остановки сердца, которая случилась во время занятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвежская лыжница умерла на тренировке от остановки сердца

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