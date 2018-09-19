При столкновении поезда и автобуса в Австрии погиб человек

Грац, Австрия, , 01:58 — REGNUM В результате ДТП с участием поезда и автобуса в австрийском городе Грац погиб человек, сообщает управление полиции земли Штирия в своем Twitter.

Помимо одного погибшего, 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Как отмечает издание Nau, погибшей оказалась 34-летняя водитель автобуса.

Как отметили представители австрийской скорой помощи, все пострадавшие находились в автобусе, среди пассажиров поезда никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в австрийском городе Грац на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с рейсовым автобусом. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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