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В Москве в ДТП попал певец Дима Билан

Происшествия

Билан признал свою вину в ДТП

Москва, 19 сентября 2018, 00:54 — REGNUM  Участником автомобильной аварии в Москве стал российский певец Дима Билан, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте у дома 146. Билан ехал за рулем Ford Mustang и, не справившись с управлением, врезался в задний бампер ехавшего впереди Hyundai.

Пострадавших в ДТП нет. Билан признал вину в ДТП и заявил, что находится в трезвом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на трассе Псков — Санкт-Петербург произошло ДТП, в котором погиб известный петербургский певец Михаил Луконин.

Читайте подробнее: Полиция возбудила дело после ДТП, в котором погиб баритон Михаил Луконин

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