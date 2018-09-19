В Москве в ДТП попал певец Дима Билан

Москва, , 00:54 — REGNUM Участником автомобильной аварии в Москве стал российский певец Дима Билан, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте у дома 146. Билан ехал за рулем Ford Mustang и, не справившись с управлением, врезался в задний бампер ехавшего впереди Hyundai.

Пострадавших в ДТП нет. Билан признал вину в ДТП и заявил, что находится в трезвом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на трассе Псков — Санкт-Петербург произошло ДТП, в котором погиб известный петербургский певец Михаил Луконин.

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