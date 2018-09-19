ДТП в Воронежской области: шесть пострадавших – в тяжелом состоянии

Воронеж, , 00:07 — REGNUM Шесть пострадавших в аварии с участием двух автобусов в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в региональном департаменте здравоохранения.

По состоянию на 23:00, шесть пострадавших в ДТП в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести. Для госпитализации людей было задействовано 15 бригад скорой помощи. Хирургические отделения стационаров готовы к приему пострадавших. Шесть человек отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте. На месте остаются дежурить две бригады медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, автобусы Volvo и Neoplan столкнулись на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области около 20:35 18 сентября. По последним данным пострадали 19 человек — из них четверо погибли на месте, остальные получили травмы. Все пострадавшие — взрослые. Проверки по факту аварии начали прокуратура и СУ СКР.

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