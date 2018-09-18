«Наполи» и «Црвена Звезда» разделили очки в первом туре ЛЧ

Белград, 18 сентября 2018, 23:57 — REGNUM 18 сентября на стадионе «Црвена Звезда» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «Црвена Звезда» и «Наполи». Противостояние завершилось паритетом сторон — 0:0.
Статистика матча («Црвена Звезда"/"Наполи»)
Удары 7/19
Удары в створ ворот 5/9
Процент владения 34%/66%
Поданные угловые 8/8
Нарушения правил 8/14
Набрав 1 очко «Црвена Звезда» заняла 3-ю строчку в группе C. «Наполи» с тем же количеством баллом идет позицией выше.
Стартовые составы на матч:
«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич, Крстичич, Марин, Чаушич, Бен Набуан, Боачи.
«Наполи»: Оспина, Руй, Хюсай, Кулибали, Аллан, Альбиоль, Зилиньски, Руис, Инсинье, Кальехон, Милик.
Бригада арбитров: Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич.
Желтые карточки: Аллан — 18, Крстичич — 37, Дегенек — 56, Альбиоль — 57, Милик — 90+2, Руй — 90+5.