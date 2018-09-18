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Один человек погиб, 11 ранены после обрушения в отеле Ritz в Мадриде

Происшествия

Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии

Один человек погиб, 11 ранены после обрушения в отеле Ritz в Мадриде
Roy Luck
Отель Ритц. Мадрид

Мадрид, 18 сентября 2018, 23:37 — REGNUM  В результате обрушения во время ремонтных работ в отеле Ritz в Мадриде погиб один рабочий, ещё 11 человек получили ранения, 18 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению медицинских работников, ещё двое рабочих из числа раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причина обрушения пока не выяснена. Отель Ritz в Мадриде размещен в здании старой постройки, которое находится на реставрации.

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Обрушения зданий
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