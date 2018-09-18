Один человек погиб, 11 ранены после обрушения в отеле Ritz в Мадриде

Мадрид, , 23:37 — REGNUM В результате обрушения во время ремонтных работ в отеле Ritz в Мадриде погиб один рабочий, ещё 11 человек получили ранения, 18 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению медицинских работников, ещё двое рабочих из числа раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причина обрушения пока не выяснена. Отель Ritz в Мадриде размещен в здании старой постройки, которое находится на реставрации.

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