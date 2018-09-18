Авария с двумя автобусами под Воронежем: прокуратура начала проверку

Воронеж, , 22:39 — REGNUM Проверку в связи с аварией с участием двух автобусов на трассе М-4-«Дон» в Новоусманском районе Воронежской области 18 сентября начала прокуратура региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Прокуратура проверит соблюдение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. На месте аварии находится прокурор района.

По информации ГУ МЧС по региону, авария на 525 км федеральной трассы М-4 произошла около 20:38: столкнулись два пассажирских автобуса.

По уточненным данным, в аварии погибли три человека, 19 пострадали. Известно, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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