Вторник, 18 Сентября 2018 года
23:41:44 МСК

В результате ДТП с автобусами на трассе «Дон» есть погибшие

Происшествия

Пассажирские автобусы столкнулись вечером 18 сентября на автотрассе под Воронежем

Воронеж, 18 сентября 2018, 22:01 — REGNUM  В результате ДТП с участием автобусов в Воронежской области три человека погибли и ещё 39 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как передавало ИА REGNUM, два пассажирских автобуса столкнулись вечером 18 сентября на платном участке автротрассы М-4 «Дон». По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, авария произошла на 525-м километра автотрассы в Новоусманском районе.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Читайте развитие сюжета: Авария с двумя автобусами под Воронежем: прокуратура начала проверку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить