В результате ДТП с автобусами на трассе «Дон» есть погибшие

Воронеж, , 22:01 — REGNUM В результате ДТП с участием автобусов в Воронежской области три человека погибли и ещё 39 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как передавало ИА REGNUM, два пассажирских автобуса столкнулись вечером 18 сентября на платном участке автротрассы М-4 «Дон». По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, авария произошла на 525-м километра автотрассы в Новоусманском районе.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

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