В Афганистане количество водных ресурсов сократилось из-за засухи на 60%

Кабул, , 21:41 — REGNUM 17 сентября в парламенте Афганистана состоялось заседание, посвященное засухе в стране. На нем также присутствовали представители Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана, а также Министр восстановления и развития сельского хозяйства.

Как сообщает афганское новостное агентство «Толо Ньюс» со ссылкой на депутата афганского парламента Халилуллу Шахидзада, из-за нехватки питьевой воды афганцы вынуждены переезжать в крупные города, где ситуация стоит не так остро.

Другой депутат, Мохаммад Хашим Махдави, сообщил, что вокруг Кабула должны были быть построены водные плотины, однако этого сделано не было.

Депутаты призвали Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана приложить все усилия для преодоления засухи, прежде чем ее последствия станут катастрофическими.

Представители Министерства энергетики и водных ресурсов сообщили, что в текущем году объем осадков и уровень воды в водоемах сократились более чем на 60%, и с каждым днем количество водных ресурсов продолжает уменьшаться.

Министр восстановления и развития сельского хозяйства Муджиб Рахман Карими сообщил депутатам, что по всей стране было пробурено 768 новых скважин для преодоления засухи.

По итогам заседания было принято решение о составлении планов развития инфраструктуры для преодоления засухи и недопущения ее в будущем году.

Согласно данным ООН, более 20 провинций Афганистана испытывают нехватку воды в этом году. В районах, страдающих от засухи, проживает около 2.5 млн афганцев.