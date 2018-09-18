Такси протаранило скорую помощь на площади Белорусского вокзала в Москве

Москва, , 20:37 — REGNUM ДТП с участием такси и машины скорой помощи произошло вечером 18 сентября на площади Белорусского вокзала в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, карета медиков следовала по Тверской улице, когда ей в бок врезался автомобиль такси.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Отмечается, что движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.