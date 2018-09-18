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Такси протаранило скорую помощь на площади Белорусского вокзала в Москве

Происшествия

На месте работают сотрудники ГИБДД

Москва, 18 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  ДТП с участием такси и машины скорой помощи произошло вечером 18 сентября на площади Белорусского вокзала в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, карета медиков следовала по Тверской улице, когда ей в бок врезался автомобиль такси.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Отмечается, что движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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