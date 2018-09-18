В Узбекистане чиновнику грозит до 5 лет тюрьмы за продажу хлопка

Ташкент, , 20:47 — REGNUM И. о. руководителя ликвидационной комиссии территориального отделения АО «Сырдарьяхлопкопром» продал на биржевых торгах 260 тонн хлопка по цене в три раза меньше рыночной, чем нанес ущерб государства в 2,6 млрд сумов ($330 тыс.), сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Стоимость сырья на момент продажи, 27 июля, составляла 4 млрд сумов ($500 тыс.), но госслужащий продал хлопок за 1,5 млрд сумов ($187,5 тыс.).

Руководитель комиссии также подделал финансовые документы. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане часть хлопка перерабатывается по кластерному принципу. Планируется, что в 2019 году подобный способ организации производства охватит 51% всех хлопковых полей.

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